So wollen die NEOS den österreichischen Unterricht verändern

“Ein gut funktionierendes Bildungssystem ist die beste Sozialpolitik, Arbeitsmarktpolitik und Integrationspolitik. Bildung ist ein Allzweckschlüssel – aber der Schlüssel muss auch passen. Das ist in Österreich nicht immer ausreichend der Fall”, weist NEOS-Vorsitzender Matthias Strolz bei der heutigen Präsentation des Chancen-Plans “Bildung” auf die nach wie vor bestehenden Probleme im Bildungssystem hin. Dazu gehöre auch, dass es nach wie vor große Herausforderungen bei der Chancengerechtigkeit gebe. “Hier hat die SPÖVP-Regierung über viele Jahre weggeschaut”, kritisiert Strolz.

“Um das zu ändern, müssen wir rasch und entschlossen handeln. Deshalb haben wir ein Chancen- und Innovationspaket im Umfang von 400 Millionen Euro für unsere Schülerinnen und Schüler erarbeitet. Es muss selbstverständlich sein, dass alle Kinder mit sechs Jahren Deutsch können. Und das muss entsprechend mit Budgets ausgestattet sein.” Kernstück soll hierbei ein Chancen-Bonus für Österreichs Schulen sein, mit dem sie ein Zusatzbudget lukrieren können, über das sie autonom verfügen. “Klar ist aber auch, dass die Schüler, die der Unterrichtssprache Deutsch nicht folgen können, verpflichtende Deutsch-Förderkurse in den letzten beiden Ferienwochen an den Schulen anzubieten sind”, betont Strolz.

Lehrer zum wichtigsten Beruf der Republik machen

Wichtig sei dabei auch, dass der Beruf des Lehrers wieder attraktiver werde. Deshalb will die Partei die Lehrerinnen und Lehrer zum wichtigsten Beruf der Republik machen, nicht nur in der Schule, sondern auch in den Kindergärten, wie Allianzpartnerin Irmgard Griss aufzeigt: “Die prägenden Jahren für die Kinder sind bereits vor dem Schuleintritt – hier kommt den Kindergärten eine ganz wichtige Rolle zu. Eine bessere Bezahlung, kleinere Gruppen und damit bessere Betreuung und insgesamt eine Aufwertung des Berufs soll dafür sorgen, die Attraktivität für den Beruf der Pädagogen zu erhöhen. Wichtig ist aber auch, dass der Übergang zwischen Kindergarten und Volksschule gut funktioniert – das sind bisher zwei verschiedene Welten. Das Kind bleibt doch aber dasselbe. Hier muss jedenfalls angesetzt werden.”

Lehrplan fit für das 21. Jahrhundert machen

Schließlich müsse auch der Lehrplan fit für das 21. Jahrhundert gemacht werden, wie Gerald Loacker aufzeigt: “Der Fächerkanon ist veraltet und der Lehrplan ist hoffnungslos überladen. Für die mündige Schule des 21. Jahrhunderts müssen wir die Lehrpläne entrümpeln und unsere Schulfächer überdenken. Jeder 15-Jährige verbringt heute fünf bis sieben Stunden vor dem Smartphone – es ist unumgänglich, dass wir dafür sorgen, dass sie ein entsprechendes Rüstzeug mitbekommen.” Die Digitalisierung habe bereits auf allen Ebenen Einzug gehalten. Das Bildungssystem halte mit den rapiden Entwicklungen jedoch nicht mit. “Der kritische Umgang mit Software und Information ist unumgänglich. Das heißt aber auch digitale Kompetenzen nicht nur für Schüler, sondern auch für Lehrer auszubauen. Schulbücher durch Tablets zu ersetzen ist hier definitiv zu wenig – es braucht ein ganzheitliches Konzept für den Unterricht der Zukunft”, so Loacker abschließend.

