So wird in Hittisau musiziert

Der Musikverein Hittisau-Bolgenach hat mit Bernhard Hagspiel einen neuen Obmann.

Hittisau. Mit „Peter und der Wolf“ und einem neuen Obmann startete der Musikverein Hittisau-Bolgenach heuer ins Frühjahr. Erstes kam beim großen Frühjahrskonzert zur Aufführung und sorgte für große Begeisterung. Letzter ist Bernhard Hagspiel, der bei der Jahreshauptversammlung als neuer Obmann gewählt wurde und auf Walter Feurstein nachfolgt, der dem Musikverein während der letzten sieben Jahre vorstand. „Mir als Obmann ist die Jugendarbeit besonders wichtig, um so für Nachwuchs zu sorgen und den Schülern und Jugendlichen eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung zu bieten. Natürlich liegen mir auch eine gute Harmonie und der Zusammenhalt zwischen Jung und Alt im Verein am Herzen“, betont Neo-Obmann Bernhard Hagspiel.

Das Musizieren hat in Hittisau Tradition – 1887 wurde erstmals ein Musikverein gegründet, der jedoch gerade mal sechs Jahre später wieder aufgelöst wurde. 1921 kam er zu einer erneuten Gründung im Gasthof Adler. Sein erstes Konzert gab der Musikverein im Jahr 1924, drei Jahre später nahm man zum ersten Mal an einem Wettbewerb teil. Seit 1979 musizieren die Hittisauer unter dem Namen „MV Hittisau-Bolgenach“, vorher hieß der Verein „Musikverein Edelweiss Hittisau“ und noch früher „Bürgermusik – Verein Hittisau“.

Erkennungsmerkmal des MV Hittisau-Bolgenach ist der blaue Latz, den er als einziger Verein im Bregenzerwald in seiner Tracht hat. Die blauen Strümpfe teilt er auch nur mit zwei weiteren Vereinen im Wald. Ansonsten besteht die Musikertracht aus Hose oder Rock, weißem Hemd, rotem Lieble, schwarzer Jacke und schwarzem Hut. Kapellmeister ist seit fünf Jahren Peter Gmeiner: Er gibt bei den rund 80 Terminen – Proben und Ausrückungen – im Jahr den Takt an. Neben dem alljährlichen Frühjahrskonzert stehen kirchliche und weltliche Ausrückungen sowie die Teilnahme an Bezirkswertungsspielen auf der Vereinsagenda. 2016 konnte der MV Hittsiau-Bolgenach beim Wertungsspiel in Egg den Leo-Weidinger-Preis entgegen nehmen.