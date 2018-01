Jetzt startet der Fasching richtig durch: So wird das Wetter

Am Wochenende startet die fünfte Jahreszeit so richtig durch: Im Ländle finden die ersten Umzüge statt. Und das Wetter dürfte einigermaßen mitspielen.

Am Wochenende stehen im Ländle die ersten Umzüge ins Haus. Und die Sonne dürfte für die Mäschgerle scheinen – Pullis und Jacken dürfte es aber da und dort doch noch brauchen. Und so wird das Wetter laut ZAMG: Am Freitag breitet sich über vielen Tälern zäher Hochnebel aus, der auf etwa 1200 bis 1400 Meter hinauf reicht. Vereinzelt kann es daraus leicht flocken oder tröpfeln. Höhere Tallagen und die Berge sind hingegen im Sonnenschein. Temperaturen der Jahreszeit entsprechend. Tiefstwerte: je nach Wolken zwischen -6 und +4 Grad. Höchstwerte: 1 bis 5 Grad.

Ruhiges und auf den Bergen und in einigen Tälern sonniges Winterwetter mit der Jahreszeit entsprechenden Temperaturen. Vom Vorderwald bis ins Rheintal und eventuell auch in den Walgau hinein kann sich aber Hochnebel mit Obergrenze um 1000 Meter halten. Tiefstwerte: -7 bis 0 Grad. Höchstwerte: 1 bis 5 Grad.

Sonnig – Aber kühl am Sonntag

Im Gebirge und in vielen Tälern scheint am Sonntag die Sonne. Am Bodensee und im Rheintal aber zäher Hochnebel bis etwa 800 Meter hinauf wahrscheinlich. Nach frostigem Beginn tagsüber leichte Plusgrade. Wahrscheinlich noch einmal sehr sonnig wird es am Montag, Nebel oder flacher Hochnebel dürfte über den Niederungen weniger verbreitet sein und sollte aufgehen. Leicht föhnig. Am Dienstag zuerst trüb mit Schnee- oder Schneeregenschauern, die Schneefallgrenze steigt von tiefen Lagen gegen 1000 Meter. Nachmittags eventuell schon wieder Besserung.