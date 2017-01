So wird das Wetter in Vorarlberg

Das Wetter für Vorarlberg: Am Montag kommt die Sonne zumindest zeitweise wieder zum Vorschein und es bleibt meist trocken. Das geht aus der Wettervorhersage der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) vom Sonntag hervor. Nach Auflösung von Restwolken und Hochnebel ist es sehr sonnig und auch nicht mehr so kalt. Die Landschaft ist wie im Wintermärchen. Tiefstwerte: unterm Nebel -3, sonst -10 bis -6 Grad. Höchstwerte: -4 bis 1 Grad.

Am Dienstag wird es von der Früh weg meistens bewölkt sein, mit Wolken in hohen und mittelhohen Lagen über den Gipfeln. Die Sonne zeigt sich nur für kurze Phasen und meistens gedämpft durch Wolkenschleier. Am Abend ziehen dichte, tief-liegende Wolken einer schwachen Störung heran, die in der Nacht auf Mittwoch etwas Schnee bringt. Tiefstwerte: -10 bis -5 Grad. Höchstwerte: -3 bis 0 Grad.

Am Mittwoch folgt am Vormittag eine Wolkenauflösung, es wird längere sonnige Phasen geben. Nachmittags kündet ein dichter Wolkenschirm die nächste Warmfront an, Niederschlag fällt voraussichtlich aber erst in der Nacht. In den Niederungen diesmal als Regen.

Schnee in Vorarlberg bis auf 1000 Meter

Donnerstag: Viel Wolken und auch einiges an Niederschlag. Es ist vorübergehend relativ mild. Die Schneefallgrenze liegt um 1000 Meter. Freitag: Eine Kaltfront bringt Abkühlung, starken Wind und wieder etwas Schnee bis in die Niederungen. Diese Entwicklung ist schon gut abgesichert.

