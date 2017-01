So viel Schnee gab es heute Nacht für Vorarlbergs Skigebiete

Sollten Sie ein Skigebiet bei dieser Aufzählung vermissen, schreiben Sie uns unter jennifer.roth@russmedia.com das fehlende Gebiet mit der aktuellen Schneehöhe.

Das Wetter am Dienstag

Der Dienstag bringt baldige Wetterbesserung. Am Morgen dominieren oft noch die Wolken. Von den Bergen her setzt sich die Sonne am Vormittag in immer mehr Regionen durch, als letztes wahrscheinlich im Bodenseeraum. Am Nachmittag ist es oft sogar wolkenlos. Auf den Bergen ist es deutlich kälter als zuletzt. Im Tal werden nur da und dort noch knappe Plusgrade erreicht. Höchstwerte: -3 bis 2 Grad.

Neuschnee in der Nacht auf Mittwoch

In der Nacht auf Mittwoch fängt es wieder an zu schneien. Die Wolken lassen von der Früh weg nur mehr wenige Auflockerungen zu. Und zeitweise schneit es schon am Morgen und Vormittag etwas. Ab dem Nachmittag allgemein mäßig starker Schneefall. Auf den Bergen wird es immer windiger und eisig kalt. Auch im Vorderwald und am Bodensee frischt der Westwind auf. Tiefstwerte: -9 bis -4 Grad. Höchstwerte: -4 bis 1 Grad.

Es bleibt kalt

Winterlich und kalt: Bei dichten Wolken schneit es zuerst verbreitet leicht bis mäßig. Am Nachmittag noch zeitweise etwas Schneefall, über den Tälern kann es zwischendurch aber auch auflockern. Tiefstwerte: -7 bis -2 Grad. Höchstwerte: -6 bis -1 Grad.

(ZAMG/Red.)