So verrückt ist nur der Hutmacher

fasching. (etu) Die heimliche Hauptrolle in Disneys Neuverfilmung von „Alice im Wunderland“ spielt Johnny Depp als „verrückter Hutmacher“. Warum verrückt? Im 18. Jahrhundert trat häufiger das „Hutmachersyndrom“, eine Quecksilbervergiftung, bei Berufsgruppen auf, die täglich mit fälschlicherweise ungefährlich eingestuftem Quecksilber zu tun hatten. Bei der englischen Redewendung „Mad as a hatter“ („Verrückt wie ein Hutmacher“) war gemeint, dass diese Personen mit Quecksilbersalzen behandelten Filzen und Fellen zu tun hatten.

Johnny Depp als Hutmacher hat Ähnlichkeit mit einem Clown: große Fliege, ein weißes Gesicht und eine orange Lockenpracht. Perfekt für ein Faschings-Outfit. Im Bezirk Feldkirch hast du noch an verschiedenen Orten Gelegenheit, das Kostüm zur Schau zu stellen:

Samstag, 25. Februar, in Rankweil (14 Uhr) oder Frastanz (13.30 Uhr). Am Sonntag, 26. Februar, gibt es in Mäder (14 Uhr) und Feldkirch Faschingsveranstaltungen. Kinderreporter Max zeigt dir, wie du dich im Handumdrehen in Disneys Hutmacher verwandelst.

Das brauchst du:

Kinderschminke in den Farben Weiß, Rot, Orange und Blau

orangefarbene Lockenperücke

großer Zylinderhut

blaue Hose

braune Jacke

große bunte Fliege

Make-up-Schwämmchen

Pinsel

Und so geht’s:

Zuerst gelst du deine Haare zur Seite oder nimmst dafür eine Haarklammer. Dann grundierst du dein Gesicht mit der weißen Farbe – samt Augenhöhlen und Lippen. Verwende jedoch nicht zu viel Farbe, es reicht, wenn du nur etwas „blass“ wirkst und nicht wie ein Pantomime. Mit einem Make-up-Schwämmchen kannst du die Schminke schön gleichmäßig verteilen.

Nun kannst du mit etwas roter Kinderschminke Schatten auf die Wangenknochen tupfen sowie seitlich der Nase entlang. Auch unter die Augen kannst du etwas Farbe pinseln. Es sollte alles schön „verblendet“ (unauffällige Farbverläufe) sein und mit der weißen Farbe verschmelzen, sodass die Übergänge kaum zu erkennen sind.

Mit der orangen Farbe kannst du deine Augenbrauen anmalen. Das geht am besten mit den Fingern. Einfach entlang deiner Härchen fahren. Als Alternative kannst du auch zwei bis drei Locken der orangen Perücke abschneiden und mit Hautkleber an deine Augenbrauen befestigen.

Nun kommt die blaue Farbe ins Spiel: Male mit einem Pinsel deine Augenlider an. Die Farbe darf bis zur Augenbraue hoch reichen – dann wieder etwas verblenden.

Dann kannst du etwas rote Farbe auf deine Lippen schminken. Das geht am besten mit einem dünnen Pinsel.

Schlüpfe in dein Kostüm und ziehe die Perücke vorsichtig über. Jetzt kannst du jede Faschingsparty unsicher machen. Viel Spaß wünscht dir die VN-Heimat.