So verbrachten Stars den Vatertag mit ihren Liebsten

Die Sängerin postete am Sonntag Fotos von sich und ihren sechs Kindern. Dazu schrieb sie: “Alles Gute zum Muttertag, Madonna. Und auch alles Gute zum Vatertag für mich. Denn seien wir ehrlich: Ich bin die Mommy und der Daddy.” Am Sonntag wurde in den USA Vatertag gefeiert. Die Musikerin (“Like a Virgin”, “Frozen”) hat vier adoptierte Kinder aus Afrika und zwei leibliche Kinder, Lourdes und Rocco. Von deren Vätern lebt Madonna seit Jahren getrennt.

And Happy Father'. Day to Me too because lets face it …………,,..,,,,,… Im the Mommy and the Daddy. I don't care what the papers say. Ein Beitrag geteilt von Madonna (@madonna) am 18. Jun 2017 um 9:34 Uhr

Ex-First Lady Michelle Obama postete einen Schnappschuss mit ihren Liebsten: “Alles Gute zum Vatertag Barack. Obwohl unsere Töchter jetzt schon älter und größer sind, bleiben sie immer deine kleinen Mädchen. Wir lieben dich.”

Happy #FathersDay @BarackObama. Our daughters may be older and taller now, but they’ll always be your little girls. We love you. pic.twitter.com/SGZMmXaQ3a — Michelle Obama (@MichelleObama) 18. Juni 2017

Und auch “Captain America” alias Chris Evans wünscht seinem Papa sowie allen anderen Vätern, die ein Vorbild für die Gesellschaft sind, alles Liebe.

Happy Father's Day to the best man I know, and to all the strong fathers out there setting a good example for our future men and women. — Chris Evans (@ChrisEvans) 18. Juni 2017

Für Mark Hamill ist die Freundschaft zu seinen Kindern der Hauptgewinn. Die Worte “Luke, ich bin dein Vater” bekommen hier eine ganz andere Bedeutung.

"Fatherhood is a sprint- not a marathon" The fact that all my kids are my friends & still on speaking-terms with me is a WIN! #FathersDay pic.twitter.com/x5srPhP4dP — Mark Hamill (@HamillHimself) 18. Juni 2017

“Diese zwei Engel sind das allergrößte Geschenk… Und der Grund, weshalb ich niemals aufhören werde! Fröhlicher Vatertag!”, schreibt Justin Timberlake auf Instagram.

These 2 angels… The greatest gift I've ever known. And, the reason I won't EVER STOP! Happy Fathers Day to all the Dads out there! Hope you are enjoying! #Howearlyistooearlyforafathersdaybeer Ein Beitrag geteilt von Justin Timberlake (@justintimberlake) am 18. Jun 2017 um 12:44 Uhr

