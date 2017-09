So süß! Endlich zeigt uns Serena Williams ihr Baby

Am 1. September wurden Serena Williams (35) und ihr Verlobter Alexis Ohanian (34) das erste Mal Eltern. Bislang zeigte sie noch kein Bild von der kleinen Alexis – das Mädchen wurde nach ihrem Vater benannt. Jetzt veröffentlichte sie aber auf Instagram ein Bild des Babys.

Ein Beitrag geteilt von Serena Williams (@serenawilliams) am 13. Sep 2017 um 6:39 Uhr

Tenniswelt und Promis gratulierten

Viele Freunde und Bekannte schickten Glückwünsche zur Geburt des Kindes: “Natürlich bin ich total begeistert, es ist nicht in Worte zu fassen”, sagte die Sportlerin bei den US Open in New York, als sie von dem US-Sender ESPN auf das Baby angesprochen wurde. Auch Williams’ Coach Patrick Mouratoglou gratulierte in einem Tweet. Er wünschte ihr zudem, dass sie sich schnell erhole.

“Gratulation Serena!”, schrieb Sängerin Beyoncé auf Instagram zu einem Foto der hochschwangeren Sportlerin. Sie selbst hatte im Juni Zwillinge zur Welt gebracht. Auch Sängerin Ciara und Kollegen wie Boris Becker, der spanische Champion Rafael Nadal und die Tennislegende Billie Jean King (73) gratulierten in den sozialen Medien. Karlie Kloss bot prompt ihre Hilfe an. “Tante Karlie steht zum Babysitten bereit”, schrieb das amerikanische Model auf Twitter. Kloss, die eng mit Williams befreundet ist, schickte den Eltern Glückwünsche für ihr “wunderschönes kleines Mädchen”.

Die Schwangerschaft wurde im vorigen April bekannt, als der Tennis-Star ein Foto von sich in einem gelben Badeanzug mit gerundetem Babybauch auf Snapchat postete. Darunter kommentierte Serena Williams “20 Wochen”. Fast nackt ließ sie sich im Juni von dem Magazin “Vanity Fair” hochschwanger ablichten.