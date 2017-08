So schmeckt der Sommer!

Dornbirn. Kinderseite. Sommerzeit ist Beerenzeit: Wer jetzt in der Natur, im Garten oder auf dem Markt auf Streifzug geht kann aus dem Vollen schöpfen! Sie sind die Stars des Sommers – von der Sonne verwöhnt, prallvoll mit Geschmack und reich an wichtigen Nährstoffen: Erdbeeren, Himbeeren, Brombeeren, Heidelbeeren, Johannisbeeren, Stachelbeeren und Co. Die süßen Früchtchen sind überall und eignen sich nicht nur als vitaminreicher Snack zwischendurch, sondern auch als beliebte Zutat in den heimischen Backstuben. Jugendreporterin Marie-Amélie hat mit ihrer „Beerenauslese“ einen saftigen Streuselkuchen gebacken.

Beeren-Streuselkuchen

Zutaten

Für den Teig :

250 g Butter

225 g Zucker

4 Freilandeier

250 g Mehl

2 TL Backpulver

1 Prise Salz

1 TL Zitronenschale

Für den Belag :

200 g Butter

200 g Mehl

100 g geriebene Mandeln

150 g Zucker

1 Prise Salz

ca. ½ kg frische Beeren

Zubereitung

Die weiche Butter mit dem Zucker schaumig rühren. Die Eier anschließend einzeln unterrühren. Mehl, Backpulver und Salz mischen und zusammen mit der Zitronenschale unterrühren. Das Backblech einfetten (oder Backpapier verwenden) und den Teig darauf verstreichen.

Für den Belag die Butter in der Mikrowelle schmelzen und kurz abkühlen lassen. Die geschmolzene Butter anschließend in einer Schüssel mit Mehl, Mandeln, Zucker und Salz mischen und mit den Händen zu Streuseln verkrümeln.

Die Beeren auf dem Teig verteilen und mit den Streuseln bedecken. Den Kuchen im vorgeheizten Backrohr (200 Grad) ca. 15 bis 20 Minuten backen. Abkühlen lassen, mit Staubzucker bestreuen und genießen!

(Jugendreporterin Marie-Amélie Kanonier, 14 Jahre aus Dornbirn)