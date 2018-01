So sahen die Medien den Kurz-Auftritt im deutschen TV

Wie bereits am Mittwochabend in der ARD-Talkshow von Sandra Maischberger hat Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Donnerstag auch im ZDF-"Morgenmagazin" seine Koalition mit der FPÖ und die Flüchtlingspolitik der Regierung verteidigt.

Auch die Schlagzeilen auf den Online-Portalen der großen deutschsprachigen Medienhäuser sprechen von eionem Bundeskanzler im Verteidigungsmodus. “derstandard.at” und “heute.at” thematisieren die Klage des Bundeskanzlers, gegen Reiche würde gehetzt.

“bild.de” in Deutschland titelt den Schalgabtausch zwischen der Grünen-Ikone und dem Bundeskanzler:

Das Verhältnis von Sebastian Kurz zum Populismus beleuchten “faz.net”, “welt.de” und “kurier.at”.

Der Online-Auftritt der Kronenzeitung, “krone.at”, berichtet, wie sich Sebastian Kurz zu den Themen Burka und Asyl gegenüber Moderatorin Sandra Maischberger geäußert hat:

Mit der deutchen Moderatorin und deren Art der Gesprächsführung setzte sich “OE24.at” am Morgen auseinander und berichtete über einen:

