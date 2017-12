So romantisch: Das sind die Verlobungsbilder von Prinz Harry und Meghan Markle

Erst vor wenigen Wochen gaben Prinz Harry und Meghan Markle ihre Verlobung bekannt - nun gibt es die offiziellen Bilder der Verliebten.

Am 19. Mai in Windsor Castle – das wissen wir bereits über die Hochzeit von Prinz Harry und US-Schauspielerin Meghan Markle. Seit der Bekanntgabe der Verlobung wird wild über sämtliche Hochzeitsdetails spekuliert. Um die Neugierde etwas zu stillen, veröffentlichte das Königshaus am Mittwoch die ersten Verlobungsbilder des glücklichen Paares – inklusive des funkelnden Verlobungsringes. Dieser besteht neben einem großen Diamanten aus Botswana auch aus zwei kleineren Exemplaren aus der Sammlung von Prinzessin Diana. (red)