So reagiert Melania auf die Trennungsgerüchte

Die US-First-Lady hat Gerüchte über eine Ehekrise im Weißen Haus zurückgewiesen. Berichte darüber, dass Melania Trump einige Nächte in einem Hotel in Washington verbracht habe, seien falsch, erklärte die Sprecherin Trumps, Stephanie Grisham, am Freitag (Ortszeit) auf Twitter. Trump konzentriere sich auf ihre Familie und ihre Rolle als First Lady und schenke den "unrealistischen Szenarios, mit welchen die Fake News täglich hausieren gehen" keine Beachtung.

Die falsche Berichterstattung der Regenbogenpresse sei in die “Mainstream Medien” gesickert, schrieb Grisham in ihrem Tweet. Die Tageszeitung “Daily Mail” hatte am Freitag berichtet, die First Lady habe in einem Washingtoner Hotel eingecheckt.