So gut wie sicher: Martina Ess wohl doch im Nationalrat

Bisher sah es nicht danach aus - doch für Martina Ess (ÖVP) dürfte sich das Mandat noch ausgehen.

Nach der Wahl sah es ganz danach aus, als ob Martina Ess nicht in den Nationalrat einziehen wird. Auf der Bundesliste auf Platz 14 gereiht, war ein Einzug aussichtslos. Wie der “ORF” jetzt berichtet, haben allerdings so viele vor Ess gereihte Kandidaten ihre Landeslisten-Mandate angenommen, dass Ess gegenwärtig auf Platz 9 ist, auf dem ersten Nachrücker-Platz von VP-Chef Sebastian Kurz. Wird Kurz Kanzler – und danach sieht es nach derzeitigem Stand aus – wird Ess in den Nationalrat einziehen.