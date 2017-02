So feiern Verliebte in Vorarlberg den Valentinstag

Ob Jung oder Alt, der Valentinstag polarisiert wie kaum ein anderer Tag im Jahr. Während die einen eifrig Blumen und Schokolade verschenken, verwehren sich andere ganz dieser “kitschigen” Tradition. Auch in unsrer Umfrage können die meisten wenig mit diesem Tag anfangen – meistens mit der Begründung, dass der Valentinstag eine Erfindung des Handels, eine reine “Geschäftemacherei”, sei.

