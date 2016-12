So feiern bekannte Vorarlberger Weihnachten

Laura Bilgeri

Bertsch © Bertsch

Ich feiere heuer zum ersten Mal in meiner Geburtsstadt Wien Weihnachten und Silvester. Es könnte nicht romantischer sein. Momentan schneit es sogar. Ich feier mit meiner Familie und unserem Hund – traditionell mit Fleischfondue. Silvester gibt’s für mich noch eine Überraschung.

Manuel Schwarz

Springer © Springer

Ich werde dieses Jahr Weihnachten in Los Angeles verbringen. Am 24. gemütlich mit ein paar Freunden Fleischfondues machen und am 25. bin ich bei Freunden eingeladen, die jedes Jahr eine große Feier haben. Nächstes Jahr hab ich aber vor Weihnachten wieder im Ländle zu verbringen. Es ist einfach nicht das gleiche in Los Angeles.

Amina Dagi

Privat © Privat

Ich bin in Vorarlberg und feiere mit der Familie. Das volle Programm, es gibt ein Festessen und anschließend versammeln wir uns am Weihnachtsbaum. Es gibt Bescherung und wir singen Weihnachtslieder. Am Abend gehen wir alle gemeinsam zur Mitternachtsmesse.

Steven “Mister Vorarlberg”

Kuzmanovic © Kuzmanovic

“Ich arbeite vom 23. Dezember am Abend die ganze Nacht bis zum 24. Dezember um zirka vier Uhr morgens. Danach fahr ich heim und gehe kurz schlafen. Um zirka zehn Uhr treffen sich meine Freunde und Familie auf dem Weihnachtsmarkt in Feldkirch. Dort sind wir alle bis zirka 13 Uhr. Wir trinken was und genießen die Zeit. Dann fahr ich heim und lege mich noch einmal kurz hin. Am Abend kommen dann meine Eltern und Schwiegereltern zu uns und wir essen gemeinsam Raclette. Anschließend gibt es bei uns die Bescherung. Schlussendlich sitzen wir alle noch zusammen und genießen den Abend.”

Selma “Miss Vorarlberg”

Paulitsch © Paulitsch

“Ich verbringe Weihnachten immer mit meiner Familie und genieße die gemeinsame Zeit. Wir feiern Weihnachten klassisch mit dem Weihnachtsmann, da ich eine vierjährige Schwester habe. Das ist jedes Jahr ein großer Spaß.”

Maja Maksimovic “The Voice of Germany”

Privat © Privat

“Ich feiere am 6. Januar orthodoxes Weihnachten mit meiner Familie. Am Abend gehen wir dann gemeinsam in die Kirche. Für mich und meine Familie ist es einfach nur ein gemütlicher Tag. Für das Essen macht meine Oma immer ein selbstgemachtes Brot. In diesem Brot sind immer eine Münze und ein paar Kleinigkeiten versteckt. Zudem gibt es Pita, Sarma und Spanferkel.”