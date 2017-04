So entsteht ein Maibaumkranz: Mit der Schlinser Elite Truppe bei den Maibaumfest-Vorbereitungen

Damit für das kommende Maibaumfest in Schlins der Maibaum in voller Pracht präsentiert werden kann, fertigten zahlreiche Mitglieder der S.E.T. am Dienstagabend zwei Kränze an. An Material wurden zwei ganze Fichten verarbeitet. “Die Bäume wurden zunächst von den Männern im Verein gefällt und die Damen haben daraus dann unsere zwei Kränze gebunden”, erklärt Obmann Julian Amann.

Zwei Maibaumkränze

Seit einigen Jahren zieren zwei Kränze den Schlinser Maibaum. “Wir finden, das sieht einfach schöner aus”, gesteht Amann lachend. Dazu wurden bereits im Vorfeld die Grundgerüste gefertigt, welche dann mit Tannenzweigen umwickelt wurden. “Der große Kranz hat einen Durchmesser von drei Meter, der Kleine misst einen Meter”, gibt Amann an. “Wenn die Kränze fertig sind, werden sie noch mit bunten Bändern geschmückt und im Anschluss dann am Maibaum befestigt.”

Ein eingespieltes Team

Gebunden wurden die Kränze auf dem Bauernhof der Familie Amann. Trotz kalter Temperaturen und Nieselregen war die Stimmung locker. Es ist deutlich zu spüren, dass die Truppe ein eingespieltes Team ist. So bleibt zwischendurch auch einmal Zeit für den ein oder anderen Scherz. “Früher haben wir für das Kranzen noch deutlich länger gebraucht”, so Amann. “Mittlerweile weiß jeder was er zu tun hat.” Trotzdem ist das Binden der beiden Kränze eine schweißtreibende Arbeit, aber das Ergebnis entlohne für die Mühen.

“Freuen uns schon auf das Fest”

Auch die Feierabendpizza schmeckte der S.E.T. an diesem Abend besonders gut, gemeinsam wurden noch letzte Details für das kommende Wochenende besprochen. Am Freitag wird der Maibaum mit den beiden Kränzen am Festplatz aufgestellt. Auch bei dieser Aktion wird VOL.AT die Schlinser begleiten. In einem sind sich alle Mitglieder des Vereins einig: “Wir freuen uns auf ein tolles Fest und hoffen, dass auch beim Aufstellen alles so gut klappt wie beim Binden der Kränze.”