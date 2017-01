Snowboarderin Meschik in Rogla als Dritte auf dem Podest

Ina Meschik gewann das kleine Finale - © APA (Archiv)

Ina Meschik hat es in Rogla beim zweiten Parallel-Riesentorlauf der Snowboarder in diesem Winter auf das Podest geschafft. Die Kärntnerin schlug im kleinen Finale ihre ÖSV-Teamkollegin Claudia Riegler und wurde Dritte. Bei den Herren schaffte es in Slowenien hingegen keiner unter die Top drei. Andreas Prommegger wurde Vierter, Benjamin Karl schied im Viertelfinale aus.