Snowboarder Hämmerle bei Cross-Weltcup-Auftakt Zweiter

Alessandro Hämmerle ist am Sonntag beim Snowboardcross-Weltcup-Auftakt in Bariloche (Argentinien) an der zweiten Stelle gelandet. Der Vorarlberger musste sich im Finale nur dem Australier Alex Pullin geschlagen geben. Als zweitbester Österreicher kam Markus Schairer auf Rang sechs. Julian Lüftner schied im Achtelfinale aus und wurde Gesamt-21. Hanno Douschan scheiterte in der Qualifikation.