Snowboard: Dujmovits bei Bansko-Weltcup Zweite, Karl Dritter

Dujmovits fehlte nur eine Hundertstelsekunde zum Sieg

Österreichs Renn-Snowboarder haben am Freitag beim ersten von zwei Weltcup-Parallelriesenslaloms an diesem Wochenende in Bansko (Bulgarien) zwei Podestplätze erobert. Julia Dujmovits schrammte im Finale gegen die Schweizerin Patrizia Kummer nur um eine Hundertstelsekunde an ihrem ersten Weltcupsieg seit fast zwei Jahren vorbei. Benjamin Karl wurde Dritter.