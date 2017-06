SMS Rankweil-West holt Ticket für Bundestitelkämpfe

An den am Dienstag in der Dornbirner Messehalle ausgetragenen Mini-Handball-Regionalmeisterschaften, an welchen sich die besten Teams aus den Bundesländern Salzburg, Tirol und Vorarlberg miteinander verglichen hatten, konnte die Sportmittelschule Rankweil-West gleich mit zwei Teams teilnehmen.

Für die Mädchen lief es zunächst nicht nach Wunsch. Nachdem das erste Spiel gegen die SMS Bregenz-Vorkloster knapp verloren ging, fanden die Ranklerinnen gegen starke Konkurrentinnen aus dem Tirol leider nicht mehr zu ihrem Spiel, konnten das Turnier und die Minihandballsaison jedoch trotz allem mit einem guten vierten Platz beenden und sehr zufrieden sein.

Noch besser erging es den Burschen, welche die ersten drei Spiele (Bregenz, Schwaz und Stams) zumeist relativ klar für sich entscheiden konnten. Im letzten Spiel des Tages ging es gegen das PG Salzburg Borromäum um den Turniersieg. In dieser dramatischen Partie bekamen die Rankler kurz vor Schluss beim Stand von 10:10 einen 7-Meter Strafwurf zugesprochen, welcher jedoch leider nicht verwandelt werden konnte. So endete dieses Spiel unentschieden und die Salzburger standen am Ende dank einer besseren Tordifferenz auf dem ersten Platz. Die SMS Rankweil-West durfte sich dennoch freuen, berechtigt doch auch der zweite Platz für die Teilnahme am Bundesfinale kommenden Oktober in Radstadt/Salzburg. Für die Mannschaft samt Betreuer wird dies ein tolles gemeinsames Erlebnis werden – herzliche Gratulation und viel Erfolg bei den Bundesmeisterschaften im Herbst!