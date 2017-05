© Privat

Die Sieger der Unterstufe im Faustball Schulcup, SMS Nenzing und SMS Schwarzach beteiligten sich vom 7.-9. Juni 2017 an den Schul Olympics in Wien. Die Sieger der Oberstufe Burschen HTL Bregenz und BG Bludenz beteiligten sich am 13. Juni 2017 am Bundesschulcup in Vöcklabruck/OÖ.