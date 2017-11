Smoothie-Bowl: Vitamingeladener Start in den Tag

Das Frühstück, das derzeit alle Blogger lieben, nennt sich Smoothie-Bowl und liegt voll im Trend. Die Smoothie-Bowl von Health Coach Verena Hoflehner ist nicht nur lecker sondern auch gesund. So einfach geht das Frühstück, das fast zu schade zum Essen ist.

Der Start in einen guten Tag beginnt schon beim Frühstück, dieses liefert Energie und wichtige Vitamine und Nährstoffe. Die Smoothie-Bowl besticht nicht nur mit tollem Aussehen und Nährstoffgehalt, sondern lässt sich auch schnell zubereiten: In nur fünf Minuten schafft man ein gesundes und sättigendes Frühstück.

Alles was an Gerätschaften benötigt wird, ist ein Mixer oder Stabmixer. Einfach gefrorenen Beeren in den Mixer geben und pürieren, Bananen liefern die nötige Süße. Wer mag kann, passend zur kalten Jahreszeit, etwas Zimt dazugeben. Etwas Kokosmus liefert wertvolle Fette und zusätzliche Cremigkeit.