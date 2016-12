Smog-Alarm in Peking nach fünf Tagen aufgehoben

Nach fünf Tagen ist in Peking die höchste Smog-Warnstufe “Rot” wieder aufgehoben worden. Damit durften am Donnerstagmorgen wieder alle Autos fahren, Schulen und Kindergärten wurden wieder geöffnet. Eine Kaltfront hatte den Smog über Nacht vertrieben, so dass die Schadstoffbelastung auf moderate Werte fiel, wie die Behörden meldeten.

Der offizielle Luftindex, der am Mittwoch noch bei “gefährlichen” 400 Punkten und mehr lag, sank bis Donnerstag auf 57 Punkte. Ein guter Wert für Peking, der aber noch immer mehr als doppelt so hoch liegt wie der Grenzwert der Weltgesundheitsorganisation. (APA/dpa) Zurück zur STARTSEITE Leserreporter Bild an VOL.AT schicken