Smetana nicht mehr Geschäftsführer bei Vorarlberger Erne Fittings

Das Firmengebäude der Erne Fittings. - © Bernd Hofmeister

Nach Auffassungsunterschieden über die zukünftige Positionierung und Ausrichtung des Unternehmens hat Geschäftsführer Thomas Smetana die Vorarlberger Erne Fittings GmbH per Ende Mai verlassen. Das hat der Aufsichtsrat der GmbH am Dienstag bekanntgegeben. Als neues Mitglied wurde der bisherige Verantwortliche für den Verkauf, Gerold Freudenthaler, in die dreiköpfige Geschäftsführung berufen.