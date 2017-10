Slowenisches Wochenende für VEU Feldkirch

Zunächst muss man an zwei Wochenenden auswärts ran. Den Auftakt machen am kommenden Doppelwochenende die beiden slowenischen Vertreter in der Alps Hockey League. Beide Vereine liegen derzeit unter den Top Vier der AHL Tabelle und gehören auch zu den Favoriten in der Meisterschaft.

Am Samstag gastieren die Feldkircher in der Stahlstadt. Jesenice wechselt sich derzeit von Runde zu Runde mit den Rittner Buam als Tabellenführer ab. Bislang haben die Slowenen in jedem Spiel gepunktet, mussten sich erst einmal in der Verlängerung gegen Asiago geschlagen geben. Zu den Lieblingsgegnern der VEU gehört Jesenice, wenn man die Bilanz der letzten Jahre anschaut auch nicht unbedingt. Dennoch fahren die Feldkircher ins südliche Nachbarland um nach Möglichkeit Punkte vom Auswärtstrip mitzubringen.

Am Sonntag geht es dann in die slowenische Hauptstadt Laibach wo die Drachen warten. Der Gegner ist der Neuzugang der Liga und hat sich nach einem holprigen Start in den ersten beiden Runden in der Tabelle immer weiter nach Oben gearbeitet.

Beim VEU Stammtisch am Donnerstagabend, bei dem sich Trainer und Spieler den Fragen der Fans stellten war auch das bevorstehende Auswärtswochenende Thema.

Michael Lampert, VEU Headcoach: „Das sind zwei wirklich starke Gegner. Ich habe mir einige Videos angeschaut. Jesenice ist eisläuferisch und technisch eine Topmannschaft. Bei Laibach sollten wir uns von der Strafbank fernhalten, die haben ein sehr starkes Powerplay. Unser Ziel ist dennoch mit Punkten nach Hause zu kommen.“

Kristof Reinthaler: „Ich kenne von beiden Mannschaften einige Spieler aus meiner Zeit bei Laibach. Es werden schwere Partien und wir werden unsere beste Leistung zeigen müssen, aber wir wollen Punkten und das ist auch möglich für uns“

Stefan Wiedmaier: „Jesenice ist stark, vor allem wenn man sie ihr Spiel aufziehen lässt. Wir wissen aber auch was ihnen nicht liegt. Von Laibach wissen wir wenig, aber wir fahren nach Slowenien und wollen Punkte holen.“

HDD SIJ Acroni Jesenice – FBI VEU Feldkirch

Jesenice, Dvorana Podmezakla , Samstag 21.10.2017, 18:00h

HK SZ Olimpija – FBI VEU Feldkirch

Laibach, Hala Tivoli , Sonntag 22.10.2017, 17:30h