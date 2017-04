Slowenischen Ausweis und Führerschein gefälscht?

Einst war der Angeklagte Landwirt und Lkw-Fahrer. Nun arbeitet er in einem Vorarlberger Betrieb, wo er die Chance bekam, wieder als Lkw-Fahrer zu arbeiten. Für die Formalitäten legte er einen slowenischen Personalausweis sowie Führerschein vor. „Totalfälschungen“ behauptet die Anklagebehörde. „Nicht sicher“ kontert die Verteidigung. Wegen weiterer Beweisanträge wurde der Prozess vertagt.

Niemanden geschädigt

Verteidiger Stefan Harg betont, dass sein Mandant sowohl in seiner Heimat, als auch in Österreich immer gearbeitet und nie jemanden geschädigt hat. Er sei der Meinung gewesen, die Papiere wären in Ordnung. Sonst hätte er sie wohl kaum am Arbeitsplatz, bei der Meldebehörde, bei der Zulassungsstelle, der Sparkasse, der Krankenkasse und bei einer Verkehrskontrolle vorgelegt, so der Anwalt. Ob man dem bislang Unbescholtenen ein Verschulden nachweisen kann ist noch offen. Im Mai geht das Verfahren weiter.