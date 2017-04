Die Helfer konnten nur mehr den Tod der Frau feststellen - © APA (Archiv/EXPA/Groder)

Eine Bergsteigerin aus Slowenien ist am Samstag im Bereich der Velika Baba im Südkärntner Grenzgebiet, Gemeinde Eisenkappel-Vellach (Bezirk Völkermarkt), tödlich verunglückt. Laut ersten Informationen der ÖAMTC-Flugrettung stürzte die Frau in einer Höhe von 2.100 Metern ab. Ihr 30-jähriger Begleiter wollte zu ihr absteigen und stürzte ebenfalls. Der Mann konnte sich an einem Felsen festhalten.