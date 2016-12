Sloweniens Präsident befürwortet Beseitigung des Grenzzauns

Pahor rechnet nicht mit ähnlicher Flüchtlingswelle wie im Vorjahr - © APA (Archiv/AFP)

Der slowenische Staatspräsident Borut Pahor hat sich für die Beseitigung des Zauns an der Grenze zu Kroatien ausgesprochen. “Ich meine, dass wir den Drahtzaun entfernen könnten, angesichts dessen, dass eine solche Flüchtlingswelle wie im Vorjahr in Kürze nicht zu erwarten ist”, sagte Pahor in einem Radiointerview am Mittwoch.