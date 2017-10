Slowenien will Benzin- und Dieselautos ab 2030 verbieten

Schluss mit Luftverschmutzung - © APA (dpa)

Slowenien schließt sich jenen Ländern an, die künftig Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren verbieten wollen. Ab 2030 werden keine Autos mit Benzin- oder Dieselmotoren mehr neu zugelassen, heißt es in einer Strategie der slowenischen Regierung, die am Donnerstag verabschiedet wurde.