Slowenien sicherte sich EU-Patent für “steirischen Hopfen”

Steirischer Hopfen darf künftig nicht mehr auf heimischen Produkten stehen: Slowenien hat sich nämlich das EU-Patent für die Namensbezeichnung “Stajerski hmelj” – zu deutsch “steirischer Hopfen” – gesichert. Wo “steirischer Hopfen” draufsteht, darf per EU-Spruch ausnahmslos nur mehr slowenischer drin sein, schreibt die “Steirische Wirtschaft” in der am Freitag erschienenen Ausgabe.