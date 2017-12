Slowenien ruft EU im Grenzstreit zum Handeln auf

Slowenien hat am Freitag das Nachbarland Kroatien mit einer diplomatischen Note erneut zur Umsetzung des internationalen Schiedsspruchs über den Grenzverlauf zwischen den beiden EU-Ländern aufgefordert. Das teilte das slowenische Außenministerium mit. Ljubljana rief außerdem die EU-Kommission zum Handeln auf.

Die Frist zur Umsetzung des Schiedsspruchs, mit dem vor sechs Monaten die See- und Landgrenze zwischen den beiden EU-Ländern festgelegt wurde, läuft am (heutigen) Freitag aus. Slowenien hat noch die letzten nötigen Rechtsvorschriften im Amtsblatt veröffentlicht, womit das neue Grenzregime am Samstag in Kraft treten wird. Kroatien erkennt das Urteil nicht an und hat das Nachbarland aufgefordert, von einseitigen Handlungen abzulassen.