Slowenien gedenkt der Schlachten an der Isonzofront

Die Gedenkfeierlichkeiten beginnen am Freitag und Samstag mit Kranzniederlegungen im Deutschen Beinhaus Tolmein (Tolmin, Tolmino) und dem Italienischen Beinhaus Kobarid (Karfreit, Caporetto), zu denen auch österreichische Vertreter erwartet werden, wie die slowenische Nachrichtenagentur STA berichtet. Am 9. Juli organisiert die slowenische Regierung in Kobarid ein gemeinsames Konzert von Militärkapellen mehrerer Staaten.

Viele Besucher werden 17. September auch am Kolovrat-Kamm erwartet, wenn dort eine Weltkriegsschlacht nachgestellt wird. Am 21. Oktober wird im Museum Kobarid schließlich eine Ausstellung in Erinnerung an das sogenannte “Wunder von Karfreit” eröffnet, als die Mittelmächte überraschend die italienischen Verteidigungslinien durchbrachen.

Für Slowenien haben die im Juni 1915 begonnenen Kämpfe besondere Bedeutung. Die Entscheidung der österreichisch-ungarischen Armee, die italienischen Truppen im Gebirge zu stoppen, habe “einen großen Teil des slowenischen Siedlungsgebiets vor der Zerstörung gerettet”, sagte der Historiker Renato Podbersic der STA.

Slowenen, Kroaten, Serben und Bosniaken hätten “äußerst motiviert” in den Reihen der Kaisertruppen gekämpft, um die Annexion ihrer Heimat an Italien zu verhindern, sagte Podbersic. Die Alliierten hatten Italien nämlich im Siegesfall das slowenische Küstenland, Istrien und Dalmatien versprochen. Der Historiker wies darauf hin, dass es dalmatinische Regimenter gewesen seien, die eine “entscheidende Rolle” bei der Verteidigung slowenischer Gebiete in den Isonzoschlachten gespielt hätten.

Die Isonzofront erstreckte sich über 90 Kilometer vom Vrsic-Bergpass bei Kranjska Gora bis zur Adria. Die italienischen Truppen konzentrierten sich vor allem auf das Gebiet um Görz (Gorizia), wo ein Durchbruch in Richtung Laibach (Ljubljana) angepeilt wurde. Angefeuert durch die österreichisch-ungarische Propaganda, bekamen die Schlachten in den Augen vieler Slowenen den Charakter eines nationalen Überlebenskampfes. Die Italiener, so die Befürchtung, würden sich im Fall eines Sieges auch das gesamte slowenische Kernland einschließlich der Metropole Laibach einverleiben.

Die österreichisch-ungarischen Truppen hielten aber den italienischen Angriffen über zwölf Schlachten stand, wenn auch unter massiven Verlusten. Besonders blutig waren die Kämpfe am Hügel Skabrijel (it. Monte San Gabriele) bei Görz, der den Namen “Todesberg” erhielt. Allein in der zehnten Isonzo-Schlacht, die am 12. Mai 1917 begann, eroberten die österreichisch-ungarischen Truppen den Hügel neun Mal zurück, nachdem er unter italienische Kontrolle gekommen war.

Die zehnte und elfte Isonzo-Schlacht markieren die letzten beiden Versuche Italiens zum Durchbruch am Isonzo. Während der elften Schlacht, die am 19. August 1917 begann, plante die österreichisch-ungarische Seite bereits einen Gegenschlag, der dann zum überraschenden Durchbruch bei Karfreit führte. Die Offensive in den Morgenstunden des 24. Oktober 1917 überraschte die italienischen Truppen.

Angeführt vom späteren Wehrmacht-Kommandanten Erwin Rommel wandten die Mittelmächte in der zwölften und letzten Isonzo-Schlacht eine Blitzkrieg-Taktik an und konnten die italienischen Truppen anschließend bis Mitte November an den 90 km entfernten Fluss Piave zurückschlagen. Dem militärischen Erfolg haftet der Makel des Giftgaseinsatzes an. In Italien ist der Begriff “Caporetto” auch heute noch das Synonym für eine große Katastrophe.

Die Isonzo-Schlachten retteten zwar Slowenien vor der Zerstörung, konnten aber die Niederlage Österreich-Ungarns im Ersten Weltkrieg nicht abwenden. Ein Jahr nach dem “Wunder von Karfreit” musste die Donaumonarchie im November 1918 kapitulieren. Bei der Pariser Friedenskonferenz erhielt Italien jene Gebiete, die ihm von den Alliierten im Vertrag von London versprochen worden waren. Darunter befanden sich auch von mehr als 320.000 Slowenen besiedelte Gebiete. Nach dem Zweiten Weltkrieg musste Italien einen großen Teil dieser Territorien an Jugoslawien abtreten.

