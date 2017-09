Slowenien fordert Ende von Grenzkontrollen durch Österreich

Slowenien rückt nicht von seiner Forderung ab - © APA

Slowenien stemmt sich gegen das von der EU-Kommission geplante Zugeständnis an Österreich zur Aufrechterhaltung von Grenzkontrollen. Ljubljana sei diesbezüglich “unnachgiebig”, weil es keinen Grund für die Kontrollen gebe, betonte der slowenische Ministerpräsident Miro Cerar am Freitag beim EU-Gipfel in Tallinn. Er werde diesen Standpunkt EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker klar machen.