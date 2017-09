Slowenien erstmals Basketball-Europameister

Im Finale wurde Serbien 93:85 besiegt - © APA (AFP)

Sloweniens Basketballer sind erstmals Europameister. Sie holten den viel bejubelten Titel am Sonntagabend in Istanbul durch ein 93:85 (56:47) im Finale gegen Serbien, den Auftaktgegner Österreichs in der Qualifikation zur WM 2019. Für das Nachbarland war Gold bei der EuroBasket 2017 die erste Medaille überhaupt bei einem großen Turnier.