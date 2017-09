Slowenien bekräftigte Widerstand gegen Grenzkontrollen

Cerar will den Schengenraum wiederherstellen - © APA

Der slowenische Regierungschef Miro Cerar hat erneut gegen eine Verlängerung der Grenzkontrollen von Österreich protestiert. “Ich bin überzeugt, dass die EU nur dann bestehen kann, wenn wir es schaffen, den Schengenraum wieder zurück in seinen ursprünglichen Zustand zu bringen, in dem es keine Kontrollen an den Innengrenzen gibt”, betonte Cerar bei einer Pressekonferenz am Donnerstag in Ljubljana.