Slowenen erwägen offenbar Ausstieg aus Männer-EM

Nach dem abgewiesenen Protest gegen die Wertung des 25:25-Unentschiedens gegen die deutschen Handballer erwägt Slowenien offenbar den Ausstieg aus der EM in Kroatien. Das berichtete die slowenische Nachrichtenagentur (STA) am Dienstag unter Berufung auf führende Offizielle des slowenischen Verbands (RSZ).

Der Protest gegen das Deutschland-Spiel war am Dienstagvormittag vom europäischen Verband EHF abgewiesen worden. Die DHB-Auswahl hatte am Montagabend beim Remis gegen den WM-Dritten nach dem Einsatz des Videobeweises wegen einer Regelwidrigkeit der Slowenen in letzter Sekunde einen Siebenmeter zugesprochen bekommen, den Tobias Reichmann zum Ausgleich verwertete. Trainer Veselin Vujovic bezeichnete die Schiedsrichter-Entscheidung im Anschluss als “Zirkus”.