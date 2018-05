Kolumbianer Chaves büßte im Giro alle Chancen ein

Der Kolumbianer Johan Esteban Chaves hat am Dienstag auf der längsten Etappe des 101. Giro d'Italia seine Chance auf den Gesamtsieg eingebüßt. Der 28-Jährige erreichte nach 239 Kilometern von Penne nach Gualdo Tadino das Ziel erst 25:25 Minuten nach Tagessieger Mataj Mohoric (Slowenien) und fiel vom zweiten Rang weit zurück. Sein Mitchelton-Teamkollege Simon Yates fährt weiter im Rosa Trikot.

Nach dem Ruhetag kam der kletterstarke Chaves nicht in Schwung und verlor schon auf den ersten 20 Kilometern im Anstieg zur ersten Bergwertung (Höhendifferenz rund 1.000 m) den Anschluss. In einer größeren Gruppe kämpften drei Teamkollegen um den Anschluss, aber näher als rund eineinhalb Minuten kam Chaves nicht mehr an die übrigen Asse heran. Auf den letzten 100 Kilometern vervielfachte sich schließlich der Rückstand und Chaves muss sich als 39. (+25:26 Minuten) nun neue Ziele suchen.