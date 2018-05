Slowakischer TV-Sender sieht sich von Mafia bedroht

Der slowakische Fernsehkanal TV Markiza sieht sich durch die Mafia bedroht. Laut Angaben des vom Österreicher Matthias Settele geführten Privatsenders geht es um eine rechtliche Auseinandersetzung mit dem umstrittenen Unternehmer Marian Kocner, der in der Vergangenheit immer wieder im Verdacht stand, in dubiose Geschäfte verwickelt zu sein. Der Streitwert beträgt bis zu 69 Millionen Euro.

Marian Kocner, gegen den in der Slowakei mehrere Verfahren anhängig sind, hat nun vor Gericht von Rusko angeblich ausgestellte Wechsel eingeklagt. Diese sollen aus dem Jahr 2000 stammen, als Rusko noch Markiza-Geschäftsführer war. Das Verfahren ist auf zwei Richter aufgeteilt. Eine Richterin gab Kocner nun in erster Instanz über den von ihr verhandelten Teilbetrag von 8 Millionen Euro recht. Das zweite Verfahren, bei dem es um die Hauptsumme geht, wird im Juni fortgesetzt.

Der umstrittene Unternehmer Kocner habe Kuciak in der Vergangenheit öffentlich eingeschüchtert und gedroht. Er sei einer der ersten gewesen, die von der Polizei im Zusammenhang mit der Ermordung des Investigativ-Journalisten verhört wurden, betonte der Sender in einer Stellungnahme, die den Titel “Wie die Mafia freie Medien in der Slowakei bedroht” trägt. Laut Settele bestehe nicht nur ernsthafte Besorgnis für Markiza und seine Aktionäre, sondern für jedes Unternehmen, das in der Slowakei Geschäfte macht und dabei faire Behandlung, Transparenz, verlässliche Rahmenbedingungen und verlässliche Rechtsregeln erwartet.