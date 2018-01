Slowakei gegen geplante Einschnitte bei Familienbeihilfe

Die Slowakei hat sich entschieden gegen die Pläne der ÖVP-FPÖ-Regierung gestellt, die eine Anpassung der Familienbeihilfe für Kinder im EU-Ausland an Lebenshaltungskosten im jeweiligen Land plant. "Das ist das Ende der EU, wenn wir anfangen es derart zu differenzieren," erklärte der slowakische Sozialminister Jan Richter am Sonntag im öffentlich-rechtlichen slowakischen Fernsehen RTVS.

Es sei nicht möglich, dass Slowaken, die in Österreich arbeiten und dort auch gleiche Zahlungen an die Krankenkassen leisten, “einen geringeren Nutzen vom dortigen Sozialsystem” hätten als Einheimische, unterstrich Richter.

Slowakische Experten warnen langfristig vor Risiken eventueller Einschnitte in die Familienbeihilfe in Österreich. Eine ganz spezifische Gruppe seien dabei slowakische Pflegerinnen, die mit Gewerbeschein und meist turnusmäßig in Österreich arbeiten. Während diese im Nachbarland tätig sind, müssten sie die Versorgung ihrer Kinder im Heimatland sichern, was oft sehr kostspielig sei.