Slowakei: 300.000 Stück Munition aus Lager verschwunden

In der Slowakei ist ein weiterer Skandal rund um verschwundene Munition aufgeflogen. In einem Munitionslager der slowakischen Armee in Sklene beim mittelslowakischen Martin sollen rund 300.000 Stück funktionsfähiger Munition fehlen, die von Soldaten im aktivem Dienst benutzt wird, vermeldete der Nachrichtenserver Topky.sk unter Berufung auf Feststellungen des TV-Senders Markiza am Mittwoch.

Das Verteidigungsministerium in Bratislava bestätigte das Verschwinden "einer größeren Menge" von Munition. Weitere Details wollte Ressortsprecherin Dana Capakova aber nicht nennen. Das Fehlen der Munition wurde im Rahmen einer außerordentlichen Tiefenkontrolle festgestellt. Diese wurde vom Verteidigungsministerium in allen Munitionslagern im Land angeordnet, nachdem bereits im April dieses Jahres aus einer weiteren Einrichtung 120 Abwehr- und mindestens zehn Panzergranaten spurlos verschwunden waren. Die Täter sind bis heute unbekannt, die Nationale Kriminalagentur NAKA ermittelt. Die Skandale rund um fehlende Munition "beginnen uns über den Kopf zu wachsen", kommentierte der Ex-Verteidigungsminister und Chef des Sicherheitsausschusses im slowakischen Nationalrat, Lubomir Galko, von der neoliberalen SaS. Es sehe nach Sabotage, gerichtet gegen die Leitung der Armee oder den Verteidigungsminister, aus, mutmaßte Galko. Seinen Angaben zufolge sei es sehr wahrscheinlich, dass in den vermutlichen Diebstahl "Menschen von innen", also Armeeangehörige, verwickelt seien. Das Munitionslager in Sklene, wo gut 4.700 Tonnen Munition und Kriegsmaterial gelagert werden, ist eine von sechs Einrichtungen dieser Art in der Slowakei. Nach dem ersten Vorfall im April hatten Experten befürchtet, das Waffenmaterial könnte in die Hände "gefährlicher Gruppen" fallen. Verteidigungsminister Peter Gajdos, erklärte damals im parlamentarischen Sicherheitsausschuss, dass für den Vorfall "höchstwahrscheinlich Soldaten selbst" verantwortlich seien. Die Slowakei hatte schon in der Vergangenheit negative Schlagzeilen als Land, aus dem Waffenmaterial leicht auf den Schwarzmarkt gelangt, gemacht. (APA)