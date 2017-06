Slow Food Spaziergang bot Genuss und Unterhaltung.

Dabei stellten heimische Produzenten ihre Spezialitäten wie Käse, Öl, Whisky, Most und Schweinefleisch vor.

Die Veranstaltung, eine Initiative der Wirtegemeinschaft Rankweil und Slow Food Vorarlberg in Zusammenarbeit mit der Erlebnis Rankweil Gemeindemarketing bot vier Stunden Genuss und Unterhaltung und begeisterte unter anderen Elisabeth Willi, Cornelia Wascher, Sigi Baier, Hermann Kert, Irmgard und Joe Lampert, Walter Fink, Ingrid Mathis, Herbert Spiess, Daniela Kaufmann, Hans Tschernigg, Martin Hackl mit Sabine, sowie Birgit und Patric Rädler.

Slow Food, eine 1989 in Italien gegründete Organisation, stellt bewusstes saisonales Essen und regionalen Genuss in den Vordergrund. Ausgezeichnete Betriebe kochen nach dieser Philosophie. In Rankweil befinden sich – einzigartig in Österreich – gleich drei zertifizierte Gastronomiebetriebe.