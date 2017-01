Slalom-Queen Shiffrin in Marburg vor Holdener

Shiffrin gibt weiter das Tempo vor - © APA (Archiv)

Mikaela Shiffrin liegt nach dem ersten Durchgang des Ski-Weltcup-Slaloms in Marburg in Führung. Die US-Amerikanerin war am Sonntagvormittag 0,17 Sekunden schneller als die Schweizerin Wendy Holdener. Auf Platz drei landete die Schwedin Frida Hansdotter (+0,38 Sek.), Zagreb-Siegerin Veronika Velez-Zuzulova schied aus. Als beste Österreicherin reihte sich Bernadette Schild (1,35) auf Platz neun ein.