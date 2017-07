Skyline-Skizze von Donald Trump brachte 30.000 Dollar

Eine vom heutigen US-Präsident Donald Trump signierte Skizze der New Yorker Skyline hat bei einer Versteigerung knapp 30.000 Dollar (25.500 Euro) eingebracht. Das Auktionshaus Nate Sanders mit Sitz in Los Angeles hatte die einfache, in Gold gerahmte Skizze als “seltenes Kunstwerk des Präsidenten” beworben. Im Mittelpunkt der Skyline ist der Trump Tower zu erkennen.

Trump, damals noch als Immobilienunternehmer und in der Reality-Serie "The Apprentice" aktiv, hatte die Skizze für einen Wohltätigkeitsveranstaltung im Jahr 2005 zum Kampf gegen Analphabetismus angefertigt. Das Mindestgebot der am Donnerstag beendeten Auktion lag bei 9000 Dollar (7.700 Euro). (APA/dpa)