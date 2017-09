Skurrile Gemüse-Grüße

Im März 2016 wurde “Eggplant Mail” offiziell eingeführt. Der etwas andere Nachrichten-Service ist in den sozialen Medien vertreten und wurde dadurch bekannt.

Um nur $11,99 kann einen anonyme Melanzani mit personalisierter Nachricht versendet werden. Ob als Spaß, Streich oder besonderer Geburtstagsgruß – eine solche Nachricht ist wirklich etwas ganz besonderes.

Die Erfinder des Services kamen durch die große Beliebtheit des Auberginen-Emojis auf die Idee. Nach dessen übermäßigen Gebrauch, auch für andere Zwecke, wollen sie den Emoji im echten Leben wiederbeleben.

Laut Angaben auf der Website wird vor dem Versand die Frische der Lebensmittel nochmals überprüft. Es wird empfohlen die Melanzani nach dem Erhalt nicht zu essen, da diese während dem Versand kontaminiert werden könnte.

Neben den Gemüse-Grüßen bietet der Nachrichten-Versand auch T-Shirt mit Aufdrücken wie “She wants the … ” (deutsch: “Sie will den … “) an.

“Eggplant Mail” hat schon rund 20.820 Nachrichten verschickt. Der Service soll in Zukunft auch weltweit verfügbar werden.

