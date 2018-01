Skurril: Ikea möchte, dass Frauen auf den Katalog pinkeln

Das schwedische Möbelhaus Ikea hat eine skurrile neue Werbekampagne gestartet: Für einen Rabatt sollen Frauen auf den neuen Katalog urinieren.

Bei seinem neuen Katalog hat sich der Möbel-Gigant etwas ganz Besonderes für werdende Mütter einfallen lassen. Denn im Katalog ist ein Schwangerschaftstest integriert. Im Werbespot zum Katalog heißt es: “Peeing on this ad may change your life”.

Doch wie genau funktioniert das? Auf der Katalogseite ist unterhalb der Anzeige für ein Babybettchen ein Streifen, wobei es sich um den integrierten Schwangerschaftstest handelt. Auf diesen Streifen sollen Frauen urinieren. Ist der Test positiv, erscheint neben dem ursprünglichen Preis für das Baby-Bett ein Rabatt-Code. Der Preis für das Bettchen reduziere sich dann um etwa die Hälfte.

Viele Reaktionen im Netz Die Reaktionen auf diese Werbekampagne fallen im Netz unterschiedlich aus. Einge finden die Idee kreativ und spannend, andere kritisieren diese Art der Werbung.

Kleiner Wehrmutstropfen für alle, die sich auf einen Rabatt-Code gefreut haben: Den Katalog mit der skurrilen Werbung wird es leider nicht im deutschsprachigen Raum geben, die Werbung wurde lediglich in einem schwedischen Frauenmagazin geschaltet.

Ikea wants you to pee on this ad and if you’re pregnant, it’ll give you a discount on a crib https://t.co/MjuUiQSkZz pic.twitter.com/wAMXt8IdkJ — Adweek (@Adweek) 9. Januar 2018

Werbung, die definitiv nur in Print funktioniert ^^ https://t.co/qLKFp7Z8FU — Birgit Riegler (@Birgit_Riegler) 10. Januar 2018

Diese IKEA-Anzeige ist gleichzeitig ein Schwangerschaftstest. https://t.co/ZkyvG06NCj Beste Werbung ever — ǝʇʇǝlǝssɐnb (@Quasselette) 10. Januar 2018

