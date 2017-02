Skischuhverbot wie in Ischgl ist in Vorarlberg vorerst kein Thema

Mit der Sportausrüstung im Ortskern sieht man in Vorarlberg auch in der Nacht unproblematisch. - © Lech Tourismus (Symbolbild)

In Ischgl sind in den Nachtstunden Skischuhe und Wintersportausrüstung im Ortsgebiet verboten. Als Grund nennt man Sicherheitsrisiken und Lärmentwicklung. In Vorarlberg ist ein solches Verbot kein Thema.