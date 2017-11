Skisaison in Vorarlberg startet am Wochenende

Pünktlich zum Faschingsbeginn öffnet die Silvretta Montafon als erstes Vorarlberger Skigebiet die Pisten: In Betrieb gehen am 11. November die Bahnen Zamang und Panorama sowie die Seebliga Bahn. Diese sind bis 30. November jede Woche von Freitag bis Sonntag geöffnet – danach durchgehend. Offizielles Saison-Opening ist am 2. Dezember mit dem Konzert der „Draufgänger“.

Die Silvretta Montafon gibt am Samstag, den 11. November 2017, den Startschuss in die Wintersaison 2017/18. „Die Witterung der letzten Tage und die unermüdliche Arbeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter machen es möglich – die Pisten sind offen und warten auf die ersten Gäste“, freut sich Peter Marko, Geschäftsführer der Silvretta Montafon GmbH, und ergänzt: „Am Wochenende vom 11. bis 12. November nehmen die Bahnen Zamang und Panorama sowie die Seebliga Bahn ihren Betrieb auf und wir werden laufend weitere Bahnen zusätzlich eröffnen.“

Für die Gäste gelten bei eingeschränktem Bahnbetrieb vergünstigte Tageskartenpreise: Erwachsene 35 Euro, Senioren 33,50 Euro und Kinder 20,50 Euro. Ab 30. November fahren die Bahnen in der Silvretta Montafon durchgehend.

Am 2. Dezember wird auf der Panoramaterrasse des Kapellrestaurants offiziell das Saison-Opening 2017/18 mit einem Konzert der „Draufgänger“ gefeiert. Am darauffolgenden Wochenende, am Samstag, den 9. Dezember 2017, geben die „Fäaschtbänkler“ ihre Hits zum Besten.

Weltcup Montafon mit Open-Air-Konzert

„Vom 14. bis 17. Dezember 2017 geht es dann in der Silvretta Montafon sportlich rund. Am Freitag, den 15. Dezember, starten die Ski-Crosser beim Audi FIS Weltcup, am Samstag, den 16. Dezember, folgen dann die Snowboard-Crosser und am 17. Dezember findet das Snowboard Team-Event statt“, informiert Martin Oberhammer, Geschäftsführer der Silvretta Montafon, und führt weiter an: „Musikalisch heizen am Samstagabend die 257ers und Mando Diao beim Open Air Konzert dem Publikum ein. Karten sind unter www.silvretta-montafon.at jederzeit online buchbar.“

Vorverkauf für Saison- und Jahreskarten läuft

Bis am 8. Dezember sind die Saison- und Jahreskarten für die Silvretta Montafon zu vergünstigten Vorverkaufspreisen erhältlich. „Durch das frühe Öffnen des Skigebiets verlängern wir für unsere Saisonkartenbesitzerinnen und Saisonkartenbesitzer die Saison um einige Tage – ein echter Mehrwert“, so Peter Marko.