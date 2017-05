Skipper Ainslie feierte bei America’s Cup wichtigen Sieg

Ainslie hat leicht zurückgeschlagen - © APA (AFP)

Olympiasieger Ben Ainslie hat am Dienstag beim 35. America’s Cup vor Bermuda leicht zurückgeschlagen. Mit seiner britischen Land-Rover-BAR-Crew gewann er gegen die schwedische Jacht Artemis souverän. “Das haben wir gebraucht”, sagte Ainslie. “Die Jungs haben einen tollen Job gemacht.” Der erfolgreichste Olympia-Segler aller Zeiten gab an, dass am Boot einige Veränderungen vorgenommen worden waren.