Skipass: Die Preise für Tageskarten in Vorarlberg auf einen Blick

Von Alberschwende über die Silvretta bis nach Zürs: Hier gibt's die Preise für einen Skipass in Vorarlberg im Überblick.

“Vorarlberg zählt weiterhin zu den günstigsten Regionen in den Alpen”, betont Markus Comploj, Fachgruppenobmann der Vorarlberger Seilbahnen. “Beim Preisvergleich werden oft nur die größten Skigebiete berücksichtigt. In Vorarlberg gibt es aber eine Vielzahl an Skigebieten, die für Familien sehr interessant und auch preislich attraktiv sind.”