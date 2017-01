Skinfit-Team blieb ohne Veränderungen

Mit einem einwöchigen Teamcamp im Bregenzerwald war es ein sportlicher Start ins Jahr 2017. Den Schwerpunkt bildeten neben Schwimm- und Krafteinheiten im Vitalhotel Quellengarten in Lingenau vor allem viele Kilometer auf Langlaufskiern auf der Grenzlandloipe Hittisau/ Balderschwang. Einzig Teamkapitän Paul Reitmayr konnte verletzungsbedingt nur am unsportlichen Teil der Trainingcamps teilnehmen.

Das Training auf Skiern inspirierte gleich drei AthletInnen des Teams an einem Langlauf- Wettkampf teilzunehmen. Am kommenden Wochenende wagen sich mit Sebastian Neef, Bianca Steurer & Kathrin Müller drei Skinfit Racer am 60km- Lauf im Rahmen des Ski- Trails Tannheimertal teilzunehmen. Der Klassiker dient als willkommene Abwechslung zum Training und eine gute Vorbereitung auf die Triathlonsaison. Es wird sich zeigen, wie gut sich die Triathleten auch auf Skiern beweisen können.

Die Triathlon- Saison nimmt spätestens im April Fahrt auf, wenn Roman Deisenhofer unsere Saison beim Ironman Südafrika eröffnen wird. Weitere Highlights sind die großen österreichischen Rennen über die Langdistanz, Ironman 70.3 St. Pölten, Ironman Klagenfurt, sowie Trans Vorarlberg. Erstmalig wird auch ein Athlet des Teams bei der legendären Challenge Roth an den Start gehen.

Mit den Europameisterschaften über die Kurzdistanz findet in Kitzbühel im Juni ein absolutes Highlight statt und wir hoffen, mit zumindest einem Athleten am Start zu stehen.

Dank Kathrin Müller werden wir heuer auch wieder im Offroad- Bereich auftreten. Auf ihrem Simplon Cirex Mountainbike wird die ehemalige Welt- und Europameisterin in der X- Terra Serie um vordere Platzierungen kämpfen.

Aufgrund der Vorarlberger Wurzeln und den Hauptsponsoren Skinfit, Simplon und der Volksbank Vorarlberg wird das Team neben internationalen Auftritten wiederum möglichst oft in Vorarlberg auftreten. Die Kooperationen mit allen Ausrüstern werden fortgesetzt und auch die Support Partner Garmin und Erdinger Alkoholfrei, beide seit Gründungsjahr 2012 Partner des ersten österreichischen Triathlon Profiteams, setzen weiterhin auf eine Zusammenarbeit.

Neben der Unterstützung des Nachwuchses im Rahmen des Future- Teams mit den Salzburgern Anne Struijk, Hannah Hanusch & Philip Pertl liegen dem Team die Triathleten von morgen weiterhin besonders am Herzen. So werden im August bereits zum 6. Mal die Skinfit Rookie Days stattfinden, zwei tolle Trainingstage des Teams mit 8-15-jährigen Kindern aus Vorarlberg und Umgebung. In den letzten Jahren zeigte sich, dass es nicht an zukünftigen Kandidaten für das Skinfit Racing Future Team mangelt.